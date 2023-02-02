Фальсифицированные лекарства на 32 млн грн: СБУ сообщила о подозрении чиновнице Гослекслужбы

Февраль, 02 в 17:12

В СБУ объявили о подозрении чиновнице Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которая руководила завозом и продажей фальсифицированных медицинских средств в Украине.

По данным СБУ, на украинский рынок попала крупная партия некачественных иностранных лекарств на сумму более 32 млн грн. Чиновница утверждала фальшивые сведения в официальных документах в пользу частного предпринимателя.

Выводы комплексных экспертиз подтвердили, что импортированные медицинские средства не соответствуют нормам действующего украинского законодательства.

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Руководителю коммерческой структуры и госслужащей сообщили о подозрении по факту оборота фальсифицированных лекарственных средств (ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас продолжают устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к правонарушению. Работники СБУ и Нацполиции изымают из оборота фальсифицированные лекарства.