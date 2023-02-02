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Факти / Україна / Суспільство

Фальсифіковані ліки на 32 млн грн: СБУ повідомила про підозру чиновниці Держлікслужби

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Фальсифіковані ліки на 32 млн грн: СБУ повідомила про підозру чиновниці Держлікслужби
Фото: СБУ

В СБУ оголосили про підозру чиновниці Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка керувала завезенням і продажем фальсифікованих медичних засобів в Україні.

За даними СБУ, на український ринок потрапила велика партія неякісних іноземних ліків на суму понад 32 млн грн. Посадовиця затверджувала фальшиві відомості в офіційних документах на користь приватного підприємця.

Фото: СБУ

Висновки комплексних експертиз підтвердили, що імпортовані медичні засоби не відповідають нормам чинного українського законодавства.

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Керівнику комерційної структури та держслужбовиці повідомили про підозру за фактом обігу фальсифікованих лікарських засобів (ст. 321-1 Кримінального кодексу України).

Наразі продовжують встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетними до правопорушення. Працівники СБУ та Нацполіції вилучають з обігу фальсифіковані ліки.

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Джерело: СБУ
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