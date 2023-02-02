Фальсифіковані ліки на 32 млн грн: СБУ повідомила про підозру чиновниці Держлікслужби

Лютий, 02 в 17:12

В СБУ оголосили про підозру чиновниці Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка керувала завезенням і продажем фальсифікованих медичних засобів в Україні.

За даними СБУ, на український ринок потрапила велика партія неякісних іноземних ліків на суму понад 32 млн грн. Посадовиця затверджувала фальшиві відомості в офіційних документах на користь приватного підприємця.

Висновки комплексних експертиз підтвердили, що імпортовані медичні засоби не відповідають нормам чинного українського законодавства.

Зараз дивляться Керівнику комерційної структури та держслужбовиці повідомили про підозру за фактом обігу фальсифікованих лікарських засобів (ст. 321-1 Кримінального кодексу України). Наразі продовжують встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетними до правопорушення. Працівники СБУ та Нацполіції вилучають з обігу фальсифіковані ліки. Читайте Виникли перебої з водою: СБУ ідентифікувала учасників рейдерського захоплення Бучаводоканалу

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