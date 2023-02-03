Гвардія наступу: МВС формує штурмові бригади для посилення сил оборони

Лютий, 02 в 23:50

Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад, щоб посилити сили оборони та звільнити тимчасово окуповані території України.

Про це заявив в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, йдеться про штурмові бригади Гвардія наступу.

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– Рішення створити штурмові бригади ухвалили наші працівники, які мають достатньо люті, щоб бити ворога. Багато наших військовослужбовців, які боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи, – розповів він.

Клименко зазначив, що патріоти України та люди, які втратили домівки або рідних внаслідок війни, планують об’єднати у відповідні бригади.