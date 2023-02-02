Лютий, 02 в 18:47

У Харківській області російська армія готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів у районі Тавільжанки Куп’янського району.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за вечір 2 лютого 2023 року.

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На тимчасово окупованих територіях Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у Горлівці всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ від РФ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь.

Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав російської армії, зазначають у Генштабі ЗСУ.

Водночас авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів. Українські захисники знищили російський безпілотник типу Мерлін. А підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по трьох районах зосередження живої сили та пункту управління ворога.