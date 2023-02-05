Продолжаются слишком сложные переговоры по ракетам и оружию: Подоляк о вероятной отставке Резникова

Февраль, 05 в 20:21

Правительство Украины продолжает вести переговоры с партнерами для поставки повышенной дальности, штурмовой авиации, логистического обеспечения снарядами. В случае вероятной отставки министра обороны Алексея Резникова придется найти другого кандидата, который сможет вести диалог на таком же профессиональном и мощном уровне.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— По Резникову — сегодня было его заявление, что безусловно, если президент будет настаивать в рамках политической ответственности, то он напишет заявление об отставке. Но это еще несколько дней надо выдержать нам, чтобы таким не спекулировать. Мне кажется, что нужно иначе ставить вопрос. Резников был крайне эффективным по коммуникации с нашими партнерами — это очень важная составляющая, вы же понимаете. Мы сейчас говорим о состоянии войны, в которой находится Украина.

Подоляк отметил, что понимает возмущение людей после скандала с закупкой продуктов для украинских военных, однако нужно в дальнейшем вести переговоры для получения соответствующего вооружения.

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— Я понимаю людей, когда ты получаешь данные, что что-то там и где-то в определенных объемах воруют. И ты хочешь сразу принять все решения, возможно, они и справедливы, и в отношении людей, которые это делали, и людей, которые несут политическую ответственность. Но я немного иначе смотрю — война же не закончилась. У нас сегодня слишком сложные переговоры по ракетам повышенной дальности, штурмовой авиации, логистическому обеспечению снарядами. Мы говорим о больших вещах, но не забываем, что нам нужно много патронов, снарядов, амуниции. Этим постоянно занимался Резников. У него были замечательные личные отношения. Вы понимаете, что переговоры — это не только математические формулы, а еще и доверие. К сожалению, мы сегодня теряем определенную долю доверия к нам, давайте откровенно об этом говорить.

По мнению Подоляка, прозрачные схемы закупки товаров для военных необходимы, чтобы чиновники не могли присваивать средства. Однако с другой стороны, министр обороны Резников прекрасно проводил переговоры с партнерами для выделения вооружения Украине.