Українська греко-католицька церква переходить на новий календар

З 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква (УГПЦ) переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.

Таке рішення прийняли на Архиєрейському Синоді Української греко-католицької церкви.

Про це в ефірі Живого телебачення заявив глава УГКЦ блаженніший Святослав.

Зараз дивляться

– Початок нового календарного життя ми хочемо розпочати відповідно до початку літургійного року. Таким чином ми переходимо на новий стиль для нерухомих свят 1 вересня, – сказав блаженніший Святослав.

Голова УГКЦ зазначив, що для парафій, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку, за окремим благословенням єпархіального єпископа, залишиться можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

Перехід на новий календар для вірян греко-католицької церкви означає, що цього року Різдво вони святкуватимуть 25 грудня. Дати святкування інших церковних свят також зміняться.

Джерело: Живе телебачення