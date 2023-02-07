Депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении за сотрудничество с ФСБ РФ

Февраль, 07 в 17:38

Депутату Херсонского областного совета от запрещенной в Украине партии Блок Владимира Сальдо сообщили о подозрении за сотрудничество с российскими оккупантами.

По данным Херсонской областной прокуратуры, депутат ранее служил в правоохранительных органах и уволился в звании генерал-майора милиции, а во время временной оккупации Херсона сотрудничал с сотрудником российской ФСБ.

Представитель российской спецслужбы руководил процессами установления и утверждения власти оккупационных войск, координировал создание псевдоправоохранительных и незаконных судебных органов на территории Херсонской области.

Сейчас смотрят Роль депутата заключалась в предоставлении куратору из России информации о гражданах, которых можно привлечь к работе в оккупационных органах. Он лично контактировал с бывшими и действующими правоохранителями, склоняя к сотрудничеству с “освободителями”. Прокуратурой заочно сообщено о подозрении депутату Херсонского областного совета в совершении умышленных пособнических действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УКУ). Сейчас продолжается досудебное расследование. Читайте Правительство поддержало назначение новых руководителей трех ОВА

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