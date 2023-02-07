Депутату Херсонської облради повідомили про підозру за співпрацю з ФСБ РФ

Лютий, 07 в 17:38

Депутату Херсонської обласної ради від забороненої в Україні партії Блок Володимира Сальдо повідомили про підозру за співпрацю з російськими окупантами.

За даними Херсонської обласної прокуратури, депутат раніше служив у правоохоронних органах та звільнився у званні генерал-майор міліції, а під час тимчасової окупації Херсона співпрацював зі співробітником російської ФСБ.

Представник російської спецслужби керував процесами встановлення та утвердження влади окупаційних військ, координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових органів на території Херсонської області.

Зараз дивляться Роль депутата полягала у наданні куратору з Росії інформації про громадян, яких можна залучити до роботи в окупаційних органах. Він особисто контактував з колишніми та чинними правоохоронцями, схиляючи до співпраці з “визволителями”. Прокуратурою заочно повідомлено про підозру депутату Херсонської обласної ради у вчиненні умисних пособницьких дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ККУ). Наразі триває досудове розслідування. Читайте Уряд підтримав призначення нових очільників трьох ОВА

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