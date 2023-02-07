Правительство поддержало назначение новых руководителей трех ОВА
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Украинское правительство поддержало назначение новых руководителей трех областных военных администраций. Среди них — Херсонская, Запорожская и Днепропетровская ОВА.
Кого назначат на должности глав ОВА
- Днепропетровской области — Сергея Лысака;
- Запорожской области — Юрия Малашко;
- Херсонской области — Александра Прокудина.
В то же время до сих пор не сообщено о вероятных руководителях Киевской и Сумской ОВА, которые были уволены с должностей 24 января.
В тот день Кабинет министров Украины снял с должности пятерых руководителей областных военных администраций.
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Речь идет о бывших главах ОВА: Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич).
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