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Факты / Україна / Политика

Правительство поддержало назначение новых руководителей трех ОВА

Юля Захарченко, редактор ленты
Кабінет міністрів
Фото: Dreamstime

Украинское правительство поддержало назначение новых руководителей трех областных военных администраций. Среди них — Херсонская, Запорожская и Днепропетровская ОВА.

Кого назначат на должности глав ОВА

  • Днепропетровской области — Сергея Лысака;
  • Запорожской области — Юрия Малашко;
  • Херсонской области — Александра Прокудина.

В то же время до сих пор не сообщено о вероятных руководителях Киевской и Сумской ОВА, которые были уволены с должностей 24 января.

В тот день Кабинет министров Украины снял с должности пятерых руководителей областных военных администраций.

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Речь идет о бывших главах ОВА: Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич).

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