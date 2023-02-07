Правительство поддержало назначение новых руководителей трех ОВА

Февраль, 07 в 16:17

Украинское правительство поддержало назначение новых руководителей трех областных военных администраций. Среди них — Херсонская, Запорожская и Днепропетровская ОВА.

Кого назначат на должности глав ОВА

Днепропетровской области — Сергея Лысака;

Запорожской области — Юрия Малашко;

Херсонской области — Александра Прокудина.

В то же время до сих пор не сообщено о вероятных руководителях Киевской и Сумской ОВА, которые были уволены с должностей 24 января.

В тот день Кабинет министров Украины снял с должности пятерых руководителей областных военных администраций.

Сейчас смотрят Речь идет о бывших главах ОВА: Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич). Читайте Кадровые шаги в сфере обороны и безопасности усилят позиции Украины: Зеленский обратился к Раде

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