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Факты / Україна / Общество

Танковая коалиция идет к победе: Писториус в Киеве подарил Резникову игрушечный Leopard 2

Юля Захарченко, редактор ленты
Танковая коалиция идет к победе: Писториус в Киеве подарил Резникову игрушечный Leopard 2
Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что “первый” немецкий боевой танк третьего поколения Leopard 2 прибыл в Киев.

Он опубликовал совместную фотографию с министром обороны Германии Борисом Писториусом и моделью танка Leopard 2 в руках, отметив, что скоро их будет больше в Украине.

— “Первый” Leopard 2 прибыл в Киев. Их будет больше. Спасибо канцлеру Германии Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет… к победе, — отметил глава Минобороны Украины.

Недавно в Польшу прибыл первый танк Leopard 2 для Украины от Канады, всего от страны должны передать воинам ВСУ четыре таких танка.

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Резников накануне сообщил, что во время заседания в формате Рамштайн 14 февраля страны-партнеры объявят о количестве и сроках передачи Украине танков.

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