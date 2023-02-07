Танкова коаліція йде до перемоги: Пісторіус у Києві подарував Резнікову іграшковий Leopard 2

Лютий, 07 в 19:08

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що “перший” німецький бойовий танк третього покоління Leopard 2 прибув до Києва.

Він опублікував спільну фотографію з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та моделлю танка Leopard 2 в руках, зазначивши що скоро їх буде більше в Україні.

– “Перший” Leopard 2 прибув до Києва. Їх буде більше. Дякуємо канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, моєму колезі Борису Пісторіусу і німецькому народу. Танкова коаліція йде… до перемоги, – зазначив очільник Міноборони України.

Нещодавно до Польщі прибув перший танк Leopard 2 для України від Канади, загалом від країни мають передати воїнам ЗСУ чотири такі танків.

Зараз дивляться Резніков напередодні повідомив, що під час засідання у форматі Рамштайн 14 лютого країни-партнери оголосять про кількість і терміни передавання Україні танків. Читайте Сьогодні уряд Німеччини схвалить поставку Україні 187 танків Leopard 1 – ЗМІ

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