Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Жители трех областей сегодня будут получать электроэнергию без ограничений — Укрэнерго

Валентина Чорна, редактор ленты
Жители трех областей сегодня будут получать электроэнергию без ограничений — Укрэнерго
Фото: Pixabay

В среду, 8 февраля, в Украине возросло потребление электроэнергии из-за понижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.

— После аварийного ремонта оборудования включено в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе. Также возросла генерация из возобновляемых источников энергии. Одновременно один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии, – сообщили в НЭК Укрэнерго.

Лимиты потребления не доводились до Запорожской, Донецкой и Николаевской областей, где сегодня планировалось провести измерения фактического потребления.

— Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока производиться не будут, поскольку поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. В то же время, ограничения потребления в области пока не будут применяться, — сообщили в НЭК Укрэнерго.

До остальных операторов систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

Сейчас смотрят

В Одессе и близлежащих районах действуют аварийные отключения света. Ремонтные бригады работают круглосуточно для скорейшего восстановления электроснабжения на территории области.

Читайте
Запорожская и Николаевская области целый день с электричеством: где и когда не будет света 8 февраля 2023

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка