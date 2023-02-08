Жители трех областей сегодня будут получать электроэнергию без ограничений — Укрэнерго

Февраль, 08 в 12:05

В среду, 8 февраля, в Украине возросло потребление электроэнергии из-за понижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.

— После аварийного ремонта оборудования включено в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе. Также возросла генерация из возобновляемых источников энергии. Одновременно один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии, – сообщили в НЭК Укрэнерго.

Лимиты потребления не доводились до Запорожской, Донецкой и Николаевской областей, где сегодня планировалось провести измерения фактического потребления.

— Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока производиться не будут, поскольку поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. В то же время, ограничения потребления в области пока не будут применяться, — сообщили в НЭК Укрэнерго.

До остальных операторов систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

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