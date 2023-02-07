Запорожская и Николаевская области целый день с электричеством: где и когда не будет света 8 февраля 2023
Ситуация с энергосистемой в Украине улучшается, а с 8 февраля в НЭК Укрэнерго анонсировали изменение лимитов потребления. Планируется, что в каждой области в один из дней в течение двух недель не будет никаких ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений.
В Укрэнерго объяснили эту инициативу необходимостью измерить фактическое потребление электричества в каждом городе и поселке, а также в целом на территории области. В частности, 8 февраля целый день со светом будут Запорожская, Донецкая и Николаевская области.
В то же время ситуация в Одесской области остается сложной после последних аварий, однако население уже получает ежедневно по 4-5 часов электроснабжения.
Какие действуют актуальные графики отключения света по Украине, где и когда не будет электричества 8 февраля 2023 года — далее в материале Фактов ICTV.
Киев — график отключения света
Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставленные НЭК Укрэнерго, позволяют применять отключения электричества по графику.
Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.
Днепропетровская область
На 8 февраля НЭК Укрэнерго предоставил ограничения потребления для Днепропетровской области на уровне 1479 МВт в день и 1418 МВт на ночь.
В компании отметили, что это около 55% от текущей потребности электроэнергии области во время текущей температуры воздуха, включая население, промышленность и критическую инфраструктуру.
Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.
Запорожская область
В Запорожской области 8 февраля не планируют отключать свет в течение всего дня, анонсировали в НЭК Укрэнерго.
Николаевская область
Жители Николаевской области в этот день также будут целый день 8 февраля с электричеством, согласно новой инициативе Укрэнерго.
Харьковская область
Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.
Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.
Львовская область
В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.
Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.
Винницкая область
Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.
Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.
Черниговская область
В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.
Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.
Полтавская область
Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.
Также действует график отключений света на февраль 2023 года для периода низких температур ниже -10 (по 1,5 часа).
Хмельницкая область
Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.
Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.
Тернопольская область
В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 6 до 12 февраля включительно между тремя группами потребителей.
Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.
Другие области — график отключения света
В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.