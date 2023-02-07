Ситуация с энергосистемой в Украине улучшается, а с 8 февраля в НЭК Укрэнерго анонсировали изменение лимитов потребления. Планируется, что в каждой области в один из дней в течение двух недель не будет никаких ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений.

В Укрэнерго объяснили эту инициативу необходимостью измерить фактическое потребление электричества в каждом городе и поселке, а также в целом на территории области. В частности, 8 февраля целый день со светом будут Запорожская, Донецкая и Николаевская области.

В то же время ситуация в Одесской области остается сложной после последних аварий, однако население уже получает ежедневно по 4-5 часов электроснабжения.

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Какие действуют актуальные графики отключения света по Украине, где и когда не будет электричества 8 февраля 2023 года — далее в материале Фактов ICTV.

Киев — график отключения света

Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставленные НЭК Укрэнерго, позволяют применять отключения электричества по графику.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Днепропетровская область

На 8 февраля НЭК Укрэнерго предоставил ограничения потребления для Днепропетровской области на уровне 1479 МВт в день и 1418 МВт на ночь.

В компании отметили, что это около 55% от текущей потребности электроэнергии области во время текущей температуры воздуха, включая население, промышленность и критическую инфраструктуру.

Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Запорожская область

В Запорожской области 8 февраля не планируют отключать свет в течение всего дня, анонсировали в НЭК Укрэнерго.

Николаевская область

Жители Николаевской области в этот день также будут целый день 8 февраля с электричеством, согласно новой инициативе Укрэнерго.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.

Также действует график отключений света на февраль 2023 года для периода низких температур ниже -10 (по 1,5 часа).

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 6 до 12 февраля включительно между тремя группами потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Другие области — график отключения света

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.