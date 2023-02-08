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Жителі трьох областей сьогодні отримуватимуть електроенергію без обмежень – Укренерго

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Жителі трьох областей сьогодні отримуватимуть електроенергію без обмежень – Укренерго
Фото: Pixabay

У середу, 8 лютого, в Україні зросло споживання електроенергії через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

– Після аварійного ремонту обладнання включено в роботу один блок на одній з електростанцій у центральному регіоні. Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії. Водночас один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт. Продовжується імпорт електроенергії, – повідомили в НЕК Укренерго.

Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де сьогодні планувалось провести виміри фактичного споживання.

– Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, оскільки пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів. Водночас обмеження споживання в області наразі не застосовуватимуться, – йдеться у повідомленні.

До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

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В Одесі та прилеглих районах діють аварійні відключення світла. Ремонтні бригади працюють цілодобово для якнайшвидшого відновлення електропостачання на території області.

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