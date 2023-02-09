Масштабная коррупция в Союзе архитекторов: СБУ раскрыла детали черных схем с оккупированным Крымом

Февраль, 09 в 10:30

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении должностным лицам Национального союза архитекторов Украины, которые незаконно меняли данные в государственной электронной системе в области строительства и занимались другими махинациями в строительной сфере.

В частности, согласно сообщению СБУ, были собраны неопровержимые доказательства вины должностных лиц Союза, которые выдавали новые сертификаты аттестации архитекторов, хотя не имели на это права.

Чтобы схема работала, чиновники союза архитекторов незаконно меняли персональные данные архитекторов в ранее выданных сертификатах.

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— Для этого представитель Национального союза архитекторов, по указанию руководителя, передал подконтрольной третьему лицу свой электронный ключ для входа в электронную систему. Используя ключ и пробелы в протоколах безопасности системы, осуществлено несанкционированное вмешательство и изменение личных данных в старых сертификатах архитекторов из оккупированного Крыма на необходимых вновь, — говорится в сообщении.

Все действия новых архитекторов с использованием таких черных сертификатов могут быть признаны в судебном порядке незаконными, что повлечет за собой другие негативные последствия для застройщиков и простых граждан, добавляют в СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали схему в результате следственно-оперативных действий в конце прошлого года.

Во время обысков по местам жительства и работы дельцов правоохранители обнаружили электронный ключ доступа к системе, компьютерную технику и другие цифровые носители информации с доказательствами преступных действий, что в дальнейшем было подтверждено соответствующей судебной компьютерно-технической экспертизой.

На основании собранных доказательств объявлено подозрение руководителю Национального союза архитекторов Украины, его заместителя и IT специалисту, который непосредственно осуществлял вмешательство, за ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводили сотрудники департамента кибербезопасности СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачили и остановили злоумышленников из союза архитекторов, которые наживались на строительных схемах.

— Если бы не реакция СБУ, в Украине смогли бы узаконить сотни проблемных застроек, которые были возведены с нарушением действующих требований и стандартов. А это – риск техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций. А значит — и риск для тысяч украинцев, — подчеркнули в департаменте кибербезопасности СБУ.

Злоумышленники пытались незаконно получить деньги через подделку и продажу разрешительных документов представителям строительного бизнеса.

Среди разоблаченных махинаций — незаконные регистрации объектов, имеющих нарушение государственных строительных норм, а также — схема выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов.

При этом архитектором можно было сделать любого.