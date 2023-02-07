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Факты / Происшествия

“Бавовна” в порту Мариуполя, оккупанты подняли авиацию — Андрющенко

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Порт Маріуполь

В районе порта Мариуполя, куда россияне недавно завезли военную технику и ПВО, прогремело пять громких взрывов. Сразу после этого оккупанты подняли в небо авиацию.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Пять громких взрывов подряд в Приморском районе Мариуполя. Пророссийские чаты вычищаются со скоростью пули. Наши сообщают об источнике взрывов в районе порта. Там же, где недавно оккупанты завезли технику и ПВО, — уточнил он.

По его словам, сейчас устанавливаются потери врага в результате “бавовны”.

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Андрющенко также отметил, что оккупанты на этот раз “почти официально сообщили о работе ПВО (правда, как всегда, с бравадой о “работают наши ракетные войска”)”.

Взрывы в Мариуполе сейчас звучат часто. Несколько дней назад были прилеты в районе Порт-Сити ((место базирования оккупантов и Единой России) и в полях в районе 23-го микрорайона, где оккупанты прятали ПВО.

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Фото: Петр Андрющенко

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