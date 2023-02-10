Лютий, 10 в 16:56

В тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники посилили контроль за виїздом із міста.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, свої пропускні пункти окупанти посилили позиціями снайперів.

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– Чергове посилення контролю окупантами. Тепер в’їзд в місто знов контролюються не просто мобільними блок-постами, але точками снайперів поруч, – зазначив Петро Андрющенко.

На його думку, це вчергове показує, якою провальною є контрпартизанська діяльність ФСБ в окупованому місті.

7 лютого повідомлялося, що в районі порту Маріуполя, куди окупанти завезли чимало військової техніки, прогриміли вибухи.

2 лютого був “приліт” по базі окупантів у Порт-Сіті – там загарбники полюбляли ховати ППО.

Фото: Петро Андрющенко