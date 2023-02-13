Екскерівник фонду Повернись живим Дейнега може стати заступником міністра оборони

Лютий, 13 в 19:52

На посаду заступника міністра оборони України можуть призначити колишнього керівника фонду Повернись живим Віталія Дейнегу.

– Так, це дійсно правда. Я наразі дуже близький до призначення на посаду заступника міністра оборони з питань цифрової трансформації. Далі буде лонгрід. Сідайте зручніше. Насправді це не перша пропозиція і за час повномаштабної війни, і в принципі. Я навіть збився з ліку, скільки їх було, починаючи з 2014 року. Були й пропозиції рівнем вище. І навіть цієї ж посади, – розповів Дейнега.

Засновник фонду Повернись живим пояснив, чому він зараз погодився на пропозицію обійняти цю посаду.

– Тут дві відповіді:в мене вперше за цей час немає зобовʼязань, які б мене стримували. Засновані минулого року Ukrainian Witness та Klych ще молоді та розбудовуються, але підготовлені до самостійного плавання. Я нікого не підведу. Друга полягає в тому, що журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами та переконатися, що за такої диспропорції ресурсів з супротивником нашими перевагами може бути лише техніка і мотивація.

За його словами, за мотивацію відповідає Генеральний штаб ЗСУ, а за технічну складову може взятися Міністерство оборони України. На думку Дейнеги, його дві вищі освіти (ІТ та МВА) можуть знадобитися.

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