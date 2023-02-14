Февраль, 14 в 17:51

Четырех российских агентов, которые корректировали ракетные удары по Бахмуту и Краматорску, приговорили к 14 годам лишения свободы.

Сотрудники СБУ задержали их в ходе спецопераций на территории Донецкой и Луганской областей.

— Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации и перемещении подразделений Сил обороны. В первую очередь их интересовали позиции украинских защитников на Бахмутском, Краматорском и Северодонецком направлениях. Также они “сливали” агрессору информацию о координатах и техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона, — сообщили в СБУ.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. Суд назначил предателям наказания от 9 до 14 лет тюрьмы.

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— Среди осужденных — агент, который передавал разведданные через своего “связного” из подконтрольного захватчикам “МВД ДНР”. Другой преступник фиксировал места базирования подразделений ВСУ в Бахмуте и отправлял соответствующие локации на чат-бот “прессслужбы народной милиции ДНР”. В мессенджере он зарегистрировался под псевдонимом “чиполино”, — говорится в сообщении.

Также засудили жителя Дружковки, который передавал развединформацию в так называемую “республиканскую гвардию ДНР” через свою сестру из временно оккупированной части Донбасса.

Еще один вражеский приспешник – житель Северодонецка. Он находился на постоянной связи с боевиком 2-го армейского корпуса РФ и отправлял ему координаты базирования украинских войск.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины: