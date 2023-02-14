Корректировали удары по Краматорску и Бахмуту: четырех агентов РФ приговорили к 14 годам тюрьмы
Четырех российских агентов, которые корректировали ракетные удары по Бахмуту и Краматорску, приговорили к 14 годам лишения свободы.
Сотрудники СБУ задержали их в ходе спецопераций на территории Донецкой и Луганской областей.
— Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации и перемещении подразделений Сил обороны. В первую очередь их интересовали позиции украинских защитников на Бахмутском, Краматорском и Северодонецком направлениях. Также они “сливали” агрессору информацию о координатах и техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона, — сообщили в СБУ.
Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. Суд назначил предателям наказания от 9 до 14 лет тюрьмы.
— Среди осужденных — агент, который передавал разведданные через своего “связного” из подконтрольного захватчикам “МВД ДНР”. Другой преступник фиксировал места базирования подразделений ВСУ в Бахмуте и отправлял соответствующие локации на чат-бот “прессслужбы народной милиции ДНР”. В мессенджере он зарегистрировался под псевдонимом “чиполино”, — говорится в сообщении.
Также засудили жителя Дружковки, который передавал развединформацию в так называемую “республиканскую гвардию ДНР” через свою сестру из временно оккупированной части Донбасса.
Еще один вражеский приспешник – житель Северодонецка. Он находился на постоянной связи с боевиком 2-го армейского корпуса РФ и отправлял ему координаты базирования украинских войск.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).