Лютий, 14 в 17:51

Чотирьох російських агентів, які коригували ракетні удари по Бахмуту та Краматорську, засудили до 14 років позбавлення волі.

Співробітники СБУ затримали їх у ході спецоперацій на території Донецької та Луганської областей.

– Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони. Насамперед їх цікавили позиції українських захисників на Бахмутському, Краматорському та Сєвєродонецькому напрямках. Також вони “зливали” агресору інформацію про координати і технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону, – повідомили в СБУ.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Суд призначив зрадникам покарання від 9 до 14 років ув’язнення.

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– Серед засуджених – агент, який передавав розвіддані через свого “зв’язкового” з підконтрольного загарбникам “МВД ДНР”. Інший злочинець фіксував місця базування підрозділів ЗСУ у Бахмуті та надсилав відповідні локації на чат-бот “пресслужби народної міліції ДНР”. У месенджері він зареєструвався під псевдонімом “чиполіно”, – йдеться у повідомленні.

Також засуджено мешканця Дружківки, який передавав розвідінформацію до так званої “республіканської гвардії ДНР” через свою сестру з тимчасово окупованої частини Донеччини.

Ще один ворожий поплічник – мешканець Сєвєродонецька. Він перебував на постійному зв’язку з бойовиком 2-го армійського корпусу РФ та надсилав йому координати базування українських військ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: