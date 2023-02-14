Коригували удари по Краматорську і Бахмуту: чотирьох агентів РФ засудили до 14 років в’язниці
Чотирьох російських агентів, які коригували ракетні удари по Бахмуту та Краматорську, засудили до 14 років позбавлення волі.
Співробітники СБУ затримали їх у ході спецоперацій на території Донецької та Луганської областей.
– Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони. Насамперед їх цікавили позиції українських захисників на Бахмутському, Краматорському та Сєвєродонецькому напрямках. Також вони “зливали” агресору інформацію про координати і технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону, – повідомили в СБУ.
Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Суд призначив зрадникам покарання від 9 до 14 років ув’язнення.
– Серед засуджених – агент, який передавав розвіддані через свого “зв’язкового” з підконтрольного загарбникам “МВД ДНР”. Інший злочинець фіксував місця базування підрозділів ЗСУ у Бахмуті та надсилав відповідні локації на чат-бот “пресслужби народної міліції ДНР”. У месенджері він зареєструвався під псевдонімом “чиполіно”, – йдеться у повідомленні.
Також засуджено мешканця Дружківки, який передавав розвідінформацію до так званої “республіканської гвардії ДНР” через свою сестру з тимчасово окупованої частини Донеччини.
Ще один ворожий поплічник – мешканець Сєвєродонецька. Він перебував на постійному зв’язку з бойовиком 2-го армійського корпусу РФ та надсилав йому координати базування українських військ.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).