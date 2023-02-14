Февраль, 14 в 10:42

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя.

К организации сделки причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, действовавшая при координации российских спецслужб, а ее руководитель входит в близкое окружение террориста Пушилина.

Злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн банкингу.

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— Для прохождения идентификации использовались клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для смены маршрутизации звонков. Это были персональные данные почти 4 тыс. местных жителей, в том числе тех, кто погиб или был принудительно вывезен в РФ, и имел сбережения в финучреждениях на подконтрольной Украине территории, — сообщили в СБУ.

Чтобы скрыть следы преступления, участники схемы “конвертировали” похищенные деньги в криптовалюту.

Для массового “обзвона” украинских банков они использовали колл-центр в Донецке.

СБУ разоблачила мошенников, которые украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя / 4 фотографии

В результате следственно-оперативных действий СБУ обнаружила и заблокировала банковские счета и криптокошельки участников преступной группировки.

Во время обысков в восьми областях Украины изъято компьютерное оборудование, которое обеспечивало проведение сделок. Также наложен арест на средства, полученные преступным путем, на общую сумму почти 65 млн. грн.

Установлено, что по такой же схеме злоумышленники обворовывали российских граждан, “выводя” их деньги на криптокошельки руководства террористической организации ДНР и кураторов из ФСБ.