Над Украиной фиксируют воздушные шары, ситуацию контролируют силы ПВО

Февраль, 14 в 16:09

В воздушном пространстве Украины зафиксировали воздушные цели, как шары с угловыми отражателями, которые запущены врагом.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, это могут быть воздушные шары с угловыми отражателями.

— Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно (12 февраля ВСУ зафиксировали над Днепропетровской областью, — Ред.). Украинская ПВО радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью, — рассказал он.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, в украинском небе постоянно дежурит истребительная авиация, поэтому ситуация контролируется.

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Журналисты спросили его, могли ли подобные воздушные объекты стать причиной закрытия воздушного пространства над Молдовой. Но Игнат ответил, что не обладает соответствующими данными.

Однако он сказал, что подобные шары теоретически могут залететь в небо соседних государств, поскольку меняют направление из-за силы и направления ветра.

Эти шары могут быть разного размера, но достаточного для подъема углового отражателя. Обычно такие объекты используют для проведения разведки и отвлечения ПВО, как ложную цель. Радиолокационные отражатели на них являются средством увеличения заметности.