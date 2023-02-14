Февраль, 14 в 15:20

Воздушное пространство Молдовы уже открыли. Об этом идет речь в сообщении правительства страны.

Обновлено в 15.12. Небо закрывали в целях обеспечения безопасности и защиты гражданской авиации.

По итогам заседания Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством в 11:24 был выпущен NOTAM (сообщение летному персоналу) о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова, в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

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В то же время Управление гражданской авиации сообщает, что в 14:47 воздушное пространство было вновь открыто.

Ранее компания AirMoldova сообщила, что страна внезапно закрыла свое воздушное пространство.

О возобновлении полетов сообщат сразу, как это разрешат.

– Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов. Изменения в сегодняшнем расписании. Уважаемые пассажиры, те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или планируется вылет, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями аэропорта онлайн, — говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы сообщают, что причиной закрытия воздушного пространства стал российский разведывательный дрон, залетевший на территорию Молдовы.

Официальной информации о причинах закрытия воздушного пространства над Молдовой пока нет.

По информации портала Flightradar, сейчас в небе над Молдовой есть один самолет 5F868, который следует Еревану в Кишинев.

До этого в небе был борт H7346 оператора HiSky, вылетевшего из Шарм-эль-Шейха. Самолет приземлился в аэропорту румынского города Яссы.

10 февраля над Молдовой пролетела российская ракета. Посла РФ вызвали для объяснений.