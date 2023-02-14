Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Молдова открыла воздушное пространство после временного запрета полетов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Молдова открыла воздушное пространство после временного запрета полетов

Воздушное пространство Молдовы уже открыли. Об этом идет речь в сообщении правительства страны.

Обновлено в 15.12. Небо закрывали в целях обеспечения безопасности и защиты гражданской авиации.

По итогам заседания Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством в 11:24 был выпущен NOTAM (сообщение летному персоналу) о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова, в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Сейчас смотрят

В то же время Управление гражданской авиации сообщает, что в 14:47 воздушное пространство было вновь открыто.

Ранее компания AirMoldova сообщила, что страна внезапно закрыла свое воздушное пространство.

О возобновлении полетов сообщат сразу, как это разрешат.

– Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов. Изменения в сегодняшнем расписании.

Уважаемые пассажиры, те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или планируется вылет, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями аэропорта онлайн, — говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы сообщают, что причиной закрытия воздушного пространства стал российский разведывательный дрон, залетевший на территорию Молдовы.

Официальной информации о причинах закрытия воздушного пространства над Молдовой пока нет.

По информации портала Flightradar, сейчас в небе над Молдовой есть один самолет 5F868, который следует Еревану в Кишинев.

flightradar24

До этого в небе был борт H7346 оператора HiSky, вылетевшего из Шарм-эль-Шейха. Самолет приземлился в аэропорту румынского города Яссы.

10 февраля над Молдовой пролетела российская ракета. Посла РФ вызвали для объяснений.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка