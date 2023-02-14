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Факти / Україна / Суспільство

Над Україною фіксують повітряні кулі, ситуацію контролюють сили ППО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Над Україною фіксують повітряні кулі, ситуацію контролюють сили ППО

У повітряному просторі України зафіксували повітряні цілі, як кулі з кутовими відбивачами, які запущені ворогом.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, це можуть бути повітряні кулі з кутовими відбивачами.

– Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно (12 лютого ЗСУ зафіксували над Дніпропетровською областю, – Ред.). Українська ППО радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках з невеликою швидкістю, – розповів він.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, в українському небі постійно чергує винищувальна авіація, тому ситуація контрольована.

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Журналісти запитали його, чи могли подібні повітряні об’єкти стати причиною закриття повітряного простору над Молдовою. Але Ігнат відповів, що не володіє відповідними даними.

Однак він сказав, що подібні кулі теоретично можуть залетіти у небо сусідніх держав, оскільки змінюють напрямок через силу та напрямок вітру.

Ці кулі можуть бути різного розміру, але достатнього для підіймання кутового відбивача. Зазвичай такі об’єкти використовують для проведення розвідки та відволікання ППО, як хибну ціль. Радіолокаційні відбивачі на них є засобом збільшення помітності.

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Джерело: Українська правда
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