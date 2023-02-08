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Факты / Україна

Работал на разведку РФ: СБУ задержала предателя, причастного к ракетным ударам по вузу Харькова

Валентина Чорна, редактор ленты
СБУ затримали агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который корректировал ракетные удары по Харькову 5 февраля 2023 года.

Предателем оказался местный житель, сотрудничавший с российской военной разведкой.

Он скрыто фиксировал и передал врагу места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона.

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– После “прилетов” россияне ставили этому же агенту задачу зафиксировать и передать им результаты попаданий. Предатель вел коммуникацию с куратором через электронные каналы связи со строгим соблюдением всех мер конспирации. На “задание” он отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь избежать отслеживания, — сообщили в СБУ.

СБУ затримали агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову

Сотрудники спецслужбы задержали агента РФ непосредственно во время выполнения очередного задания врага — сбора информации о результатах ракетных обстрелов одного из высших учебных заведений города.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 5 февраля около 08:20 российские войска ударили двумя ракетами типа С-300 по Киевскому району Харькова.

Один из снарядов попал в Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова, ранения получил охранник вуза. Другая вражеская ракета, попав между жилыми домами неподалеку, ранила еще четырех человек.

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Источник: СБУ
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