Лютий, 14 в 10:42

Служба безпеки України викрила шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Маріуполя.

До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста Пушиліна.

Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн банкінгу.

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– Для проходження ідентифікації використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків. Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, зокрема й тих, які загинули або були примусово вивезені до РФ, і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території, – повідомили в СБУ.

Щоб приховати сліди злочину учасники схеми “конвертували” викрадені гроші у криптовалюту.

Для масового “обдзвону” українських банків вони використовували кол-центр у Донецьку.

СБУ викрила шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Маріуполя / 4 фотографии

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання.

Під час обшуків у восьми областях України вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок. Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.

Встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, “виводячи” їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації ДНР та кураторів з ФСБ.