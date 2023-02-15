Главная цель врага! Как выглядит центр боевого управления ВСУ под землей

Февраль, 15 в 15:21

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров в социальных сетях опубликовал кадры, как выглядит один из центров боевого управления Сил обороны Украины.

Он отметил, что это подземный Центр принятия решений, откуда военачальники руководят обороной Украины.

— Я сознательно называю это место Центром принятия решений, потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они – главная цель врага. Это Центр боевого управления, – написал журналист в своем Telegram-канале.

Из-за соблюдения мер безопасности не сообщается, когда и где проходила съемка.

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Также на видеокадрах показан генерал Александр Сырский за работой в помещении с десятками компьютеров, экранов с обстановкой на фронте и картами боевых действий.

Он также добавил, что в подземном Центре боевого управления удалось записать интервью с Сырским.

Российское военное руководство во время полномасштабного вторжения на нашу территорию неоднократно угрожает ударами “по центрам принятия решений” Украины.