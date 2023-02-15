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Факти / Україна / Суспільство

Головна ціль ворога! Як виглядає центр бойового управління ЗСУ під землею

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
центр бойового управління ЗСУ

Український телеведучий Дмитро Комаров у соціальних мережах опублікував кадри, як виглядає один із центрів бойового управління Сил оборони України.

Він зазначив, що це підземний Центр ухвалення рішень, звідки воєначальники керують обороною України.

— Я свідомо називаю це місце Центром ухвалення рішень, оскільки саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони – головна ціль ворога. Це Центр бойового управління, – написав журналіст у своєму Telegram-каналі.

Через дотримання заходів безпеки не повідомляється, коли та де відбувалося знімання.

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Також на відеокадрах показаний генерал Олександр Сирський за роботою у приміщенні з десятками комп’ютерів, екранів з обстановкою на фронті та мапами бойових дій.

Він також додав, що у підземному Центрі бойового управління вдалося записати інтерв’ю із Сирським.

Російське військове керівництво упродовж повномасштабного вторгнення на нашу територію неодноразово погрожує ударами “по центрах ухвалення рішень” України.

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