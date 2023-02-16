Февраль, 16 в 13:48

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила еще трех информаторов врага в прифронтовых районах Донецкой области.

Так, жительница Новогродовки самостоятельно обходила местность и фиксировала данные о базировании подразделений ВСУ на Донецком направлении.

Всю информацию она передавала боевику террористической организации “ДНР”, входившему в состав 1 армейского корпуса РФ.

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После российских ракетных ударов злоумышленница выходила на место и отчитывалась рашистам о результатах воздушных атак.

Женщину задержали как раз при попытке передать очередную информацию врагу.

Также СБУ задержала жительницу Дружковки, которая тоже собирала и передавала оккупантам приблизительные координаты мест дислокации подразделений ВСУ и маршруты их перемещения на Бахмутском направлении.

Еще один местный житель Донбасса через пророссийские Telegram-каналы “сливал” маршруты перемещения подразделений Сил обороны.

У всех задержанных обнаружены мобильные телефоны с переписками с российскими оккупантами.

Корректировали вражеские обстрелы: в Донецкой области задержали трех информаторов оккупантов / 7 фотографий

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с Законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.