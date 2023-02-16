Лютий, 16 в 13:48

Служба безпеки України (СБУ) викрила ще трьох інформаторів ворога у прифронтових районах Донецької області.

Так, жителька Новогродівки самостійно обходила місцевість та фіксувала дані про базування підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку.

Усю інформацію вона передавала бойовику терористичної організації “ДНР”, який входив до складу 1 армійського корпусу РФ.

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Після російських ракетних ударів зловмисниця виходила на місце та звітувала рашистам про результати повітряних атак.

Жінку затримали якраз під час спроби передати чергову інформацію ворогу.

Також СБУ затримала жительку Дружківки, яка так само збирала та передавала окупантам приблизні координати місць дислокації підрозділів ЗСУ та маршрути їхнього переміщення на Бахмутському напрямку.

Ще один місцевий житель Донеччини через проросійські Telegram-канали “зливав” маршрути переміщення підрозділів Сил оборони.

У всіх затриманих виявлено мобільні телефони із доказами листування із загарбниками.

Коригували ворожі обстріли: на Донеччині затримали трьох інформаторів окупантів / 7 фотографий

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.