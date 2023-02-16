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Факты / Україна / Общество

В Одессе женщине отказали в обслуживании на украинском и выгнали из заведения

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
мовний скандал в Одесі

На днях в одесском заведении Cafe de Fleur произошел языковой скандал, после того как владелец выгнал посетительницу из-за просьбы обслуживать на украинском.

Представительница уполномоченного по защите государственного языка по Югу Ярослава Витко-Присяжнюк сообщила, что в отношении владельца заведения будут приниматься меры.

Она подчеркнула, что обслуживание на украинском в заведениях Украины является не капризом клиента, а требованием действующего законодательства.

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В соответствии со статьей 30 закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного обслуживание по умолчанию должно быть на государственном языке.

— Выгонять клиентку из заведения по просьбе обслуживать на государственном языке — это больше чем просто нарушение законодательства. Думаю, владелец кафе сегодня вполне почувствовал реакцию общества на подобное.

Нарушение не осталось незамеченным и в секретариате уполномоченного по защите государственного языка, и мы уже принимаем соответствующие меры в отношении непосредственного нарушителя, — написала представительница уполномоченного.

Витко-Присяжнюк отметила, что за нарушение этой статьи предусмотрена административная ответственность.

Что произошло?

В Одессе в кафе Cafe de Flore в переулке Чайковского женщине отказали в обслуживании на украинском языке и выгнали из заведения.

На видео женщина отмечает, что меню в заведении предоставляют на русском языке, а владелец заявил, что не знает украинского языка и имеет право отказать ей в обслуживании, потому что это “частное кафе”.

Позже он говорит клиентке, что заведение закрывается, и просит ее выйти.

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Источник: Суспільне
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