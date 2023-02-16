В Одессе женщине отказали в обслуживании на украинском и выгнали из заведения
На днях в одесском заведении Cafe de Fleur произошел языковой скандал, после того как владелец выгнал посетительницу из-за просьбы обслуживать на украинском.
Представительница уполномоченного по защите государственного языка по Югу Ярослава Витко-Присяжнюк сообщила, что в отношении владельца заведения будут приниматься меры.
Она подчеркнула, что обслуживание на украинском в заведениях Украины является не капризом клиента, а требованием действующего законодательства.
В соответствии со статьей 30 закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного обслуживание по умолчанию должно быть на государственном языке.
— Выгонять клиентку из заведения по просьбе обслуживать на государственном языке — это больше чем просто нарушение законодательства. Думаю, владелец кафе сегодня вполне почувствовал реакцию общества на подобное.
Нарушение не осталось незамеченным и в секретариате уполномоченного по защите государственного языка, и мы уже принимаем соответствующие меры в отношении непосредственного нарушителя, — написала представительница уполномоченного.
Витко-Присяжнюк отметила, что за нарушение этой статьи предусмотрена административная ответственность.
Что произошло?
В Одессе в кафе Cafe de Flore в переулке Чайковского женщине отказали в обслуживании на украинском языке и выгнали из заведения.
На видео женщина отмечает, что меню в заведении предоставляют на русском языке, а владелец заявил, что не знает украинского языка и имеет право отказать ей в обслуживании, потому что это “частное кафе”.
Позже он говорит клиентке, что заведение закрывается, и просит ее выйти.