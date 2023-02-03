Хочу спросить украиноязычных: преподавателя университета уволили после советов студентам идти воевать

Февраль, 02 в 22:29

В одном из украинских университетов вспыхнул языковой скандал, после которого руководство учреждения высшего образования решило уволить с должности преподавательницу.

По данным средств массовой информации, женщина читала лекции студентам на русском языке. Когда же ее попросили перейти на украинский язык, как указано в действующем законодательстве, то предложила студентам пойти воевать на фронт.

— А сами вы почему здесь, почему не на фронте? 18 лет вам есть. Почему вы не в добровольцах, скажите мне? У меня к вам вопрос. Вот я, русскоязычная, хочу спросить украиноязычных. Почему вы сидите дома, ваши родители почему дома сидят? — сказала преподавательница, которую впоследствии решили уволить.

Разговор записали студенты, после чего он попал в сеть. После громкой огласки в Государственном торгово-экономическом университете приняли решение об увольнении преподавателя.

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— ГТЭУ занимает категорическую позицию по соблюдению языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и сознательности молодежи Украины, — отметили в университете.

Стоит отметить, что с января 2021 года украинский язык стал обязательным для предоставления всех образовательных услуг на территории государства.