Февраль, 16 в 10:54

Враг не прекращает попыток запугать мирное население Украины, поэтому раз в несколько недель устраивает массированные ракетные атаки. А вот 14 февраля, россияне запустили на территорию Украины шары с угловыми отражателями.

Доподлинно неизвестно, что это были за шары и зачем РФ запустила их в украинском небе. Вероятно, цель состояла в том, чтобы эти цели украинская противовоздушная оборона приняла за ударный беспилотник и начала сбивать драгоценными ракетами.

Факты ICTV узнавали, что такое фейк-цели и с какой целью Россия запускает их на территории Украины.

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Что такое фейк-цели и зачем РФ запускает их

Фейк-цели — это намеренно запущенные ракеты, шары или самолеты, которыми враг хочет отвлечь внимание украинской ПВО. Обычно такие цели не несут угрозы.

Фейк-целями могут быть:

ракеты специального назначения — они запускаются без боевой части. Их основная задача — быть видимыми для РЛС и отвлекать нашу ПВО;

— они запускаются без боевой части. Их основная задача — быть видимыми для РЛС и отвлекать нашу ПВО; результат работы устройств радиоэлектронной борьбы — они могут быть наземного базирования или встроены в самолеты (сильнее/слабее соответственно). РЭБ создают электромагнитные импульсы, которые имитируют наличие целей в воздухе.

Также к фейк-целям можно отнести недавние полеты вражеского шара с угловыми отражателями. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат 14 февраля 2023 года отметил, что россияне используют такие летательные объекты для проведения разведки, отвлечения нашей ПВО на ложную цель.

Зачем РФ запускает фейк-цели? На этот вопрос конкретно ответил Юрий Игнат.

— Для чего делают? Хотят, чтобы по ним работали, используют их как ложные цели. Им же нужно истощать нашу ПВО — как в боекомплекте, так и рассеивать внимание. А еще вместе с шарами можно и БПЛА использовать так, чтобы скрыть. Наши специалисты имеют большой опыт по сбиванию воздушных целей, — отмечает Игнат.

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Фото: Воздушные силы ВСУ