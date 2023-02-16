Лютий, 16 в 10:54

Ворог не полишає спроб залякати мирне населення України, тому раз на кілька тижнів влаштовує масовані ракетні атаки. А от 14 лютого, росіяни запустили на територію України кулі з кутовими відбивачами.

Достеменно невідомо, що це були за кулі та навіщо РФ запустила їх в українському небі. Ймовірно, мета полягала у тому, щоб ці кулі українська протиповітряна оборона прийняла за ударний безпілотник та почала збивати дорогоцінними ракетами.

Факти ICTV дізнавалися, що таке фейк-цілі та з якою метою Росія запускає їх на території України.

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Що таке фейк-цілі та навіщо РФ запускає їх

Фейк-цілі – це навмисно запущені ракети, кулі чи літаки, якими ворог хоче відвернути увагу української ППО. Зазвичай такі цілі не несуть загрози.

Фейк-цілями можуть бути:

ракети спеціального призначення – вони запускаються без бойової частини. Їх основне завдання – бути видимими для РЛС та відволікати нашу ППО;

– вони запускаються без бойової частини. Їх основне завдання – бути видимими для РЛС та відволікати нашу ППО; результат роботи пристроїв радіоелектронної боротьби – вони можуть бути наземного базування або вбудованими у літаки (сильніші/слабкіші відповідно). РЕБ створюють електромагнітні імпульси, які імітують наявність цілей у повітрі.

Також до фейк-цілей можна віднести нещодавні польоти ворожої кулі з кутовими відбивачами. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат 14 лютого 2023 року зазначив, що росіяни використовують такі літальні об’єкти для проведення розвідки, відволікання нашої ППО на хибну ціль.

Навіщо РФ запускає фейк-цілі? На це запитання конкретно відповів Юрій Ігнат.

– Для чого роблять? Хочуть, щоб по них працювали, використовують їх як хибні цілі. Їм же потрібно виснажувати нашу ППО – як у боєкомплекті, так і розсіювати увагу. А ще разом з кулями можна і БПЛА використати так, щоб приховати. Наші фахівці мають великий досвід щодо збиття повітряних цілей, – зазначає Ігнат.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ