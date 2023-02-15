Февраль, 15 в 12:44

14 февраля 2023 года оккупанты запустили на территорию Украины шары с угловыми отражателями. Также в это время над нашей страной работал российский разведывательный беспилотник неустановленного типа.

Факты ICTV узнавали, что такое шары с угловыми отражателями и зачем Россия запускает их на территорию Украины.

Шары с угловыми отражателями: что это

12 февраля 2023 года Командование Воздушных сил Украины сообщило, что в небе Днепропетровщины были зафиксированы шары со светоотражателями. Во второй раз о них заговорил спикер воздушных сил Юрий Игнат 14 февраля.

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Игнат отметил, что украинская ПВО наблюдает за этими воздушными целями и держит ситуацию под контролем.

— Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская ПВО радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью, — заметил Игнат.

Если говорить о конструкции шаров с угловыми радиолокационными отражателями, то они состоят из металлических пластинок. Эти воздушные цели могут быть разного размера — диаметром от метра до полутора, но достаточного для подъема углового отражателя.

Пока неизвестно, несут ли шары с угловыми отражателями какую-то угрозу. По словам Игната, ситуация контролируемая!

Интересно, что эти шары имеют некотролированную траекторию движения, то есть управлять ими может обычное движение ветра.

Зачем РФ запускает шары с угловыми отражателями на территорию Украины

Предположительно, цель состояла в том, чтобы эти шары украинская противовоздушная оборона приняла за ударный беспилотник.

Враг хочет, чтобы украинские военные тратили драгоценные ракеты для сбивания этих шаров, которые, вероятно, не несут угрозы, а служат лишь для отвлечения внимания.

— Русские используют такие летательные объекты для проведения разведки, отвлечения нашей ПВО, как ложную цель, — заметил Игнат.

Радиолокационные отражатели, которые есть на каждом шаре, служат средством увеличения заметности.

Напоминаем, 14 февраля воздушное наблюдение Румынии заметило цель, похожую на аэростат. Местное СМИ Hotnews пишет, что шар зафиксирован на высоте около 11 тыс. м над землей. Именно поэтому власти страны решились поднять несколько самолетов МиГ-21.