Отключения в Одесской области и замеры потребления в Киеве: графики на 21 февраля
В энергосистеме Украины отсутствует дефицит мощности.
Однако в Укрэнерго предупредили, что при изменении ситуации и резком росте потребления могут применить почасовые графики отключений.
Какая сейчас ситуация с электроснабжением, где и когда не будет света 21 февраля — читайте дальше в материале.
Киев и Киевская область
Во вторник, 21 февраля, в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии. В связи с этим графики отключений применяться не будут.
Однако из-за повреждений сетей Укрэнерго в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить стабилизационные отключения света.
Проверить информацию об актуальных отключениях света или ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Винницкая область
Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.
Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.
Черниговская область
Отключения света не планируются, однако график может применяться при перегрузке системы.
В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.
Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.
Полтавская область
Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.
Одеська область
В Одесской области из-за поврежденной инфраструктуры еще есть сетевые ограничения, применяются графики почасовых отключений.
Проверить информацию об актуальных отключениях света или ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Днепропетровская область
На 21 февраля Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии.
Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.
Запорожская область
Актуальный график отключения света в Запорожской области, который будут применять в случае перегрузки системы, можно посмотреть по ссылке.
Харьковская область
Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, по которым свет будут выключать ежедневно на три часа с 7:00 до 22:00.
Вот такой выглядит обновленный график на 20-26 февраля:
- 1 очередь 14:00 — 17:00;
- 2 очередь 15:00 — 18:00;
- 3 очередь 17:00 — 20:00;
- 4 очередь 18:00 — 21:00;
- 5 очередь 19:00 — 22:00;
- 6 очередь 07:00 — 10:00;
- 7 очередь 08:00 — 11:00;
- 8 очередь 09:00 — 12:00;
- 9 очередь 10:00 — 13:00;
- 10 очередь 11:00 — 14:00;
- 11 очередь 12:00 — 15:00;
- 12 очередь 13:00 — 16:00.
Ознакомиться с полным графиком почасовых отключений света можно, перейдя по ссылке.
Также можно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.
Тернопольская область
В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 20-26 февраля включительно между тремя группами потребителей.
Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.
Львовская область
В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.
Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.
Хмельницкая область
Актуальную информацию об отключениях в Хмельницкой области можно смотреть в Telegram АО Хмельницкоблэнерго.
Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.
Другие области — график отключения света
В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Николаевоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.