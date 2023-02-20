Відключення на Одещині та заміри споживання в Києві: графіки на 21 лютого
В енергосистемі України відсутній дефіцит потужності.
Однак в Укренерго попередили, що при зміні ситуації та різкому зростанні споживання можуть застосувати погодинні графіки відключень.
Яка зараз ситуація з електропостачанням, де та коли не буде світла 21 лютого – читайте далі у матеріалі.
Київ та Київська область
У вівторок, 21 лютого, на Київщині будуть проводити заміри споживання електроенергії. У зв’язку з цим графіки відключень застосовуватись не будуть.
Однак через пошкодження мереж Укренерго в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись стабілізаційні відключення світла.
Перевірити інформацію щодо актуальних відключень світла або ознайомитись з графіком можна за посиланням.
Вінницька область
Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.
Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.
Чернігівська область
У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.
Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.
Полтавська область
Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.
Одеська область
На Одещині через пошкоджену інфраструктуру ще є мережеві обмеженння, застосовуються графіки погодинних відключень.
Перевірити інформацію щодо актуальних відключень світла або ознайомитись з графіком можна за посиланням.
Дніпропетровська область
На 21 лютого Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії.
Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.
Запорізька область
Актуальний графік відключення світла у Запорізькій області, який застосовуватимуть у разі перевантаження системи, можна переглянути за посиланням.
Харківська область
Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, за якими світло будуть виключати щоденно на три години з 7:00 до 22:00.
Ось такий виглядає оновлений графік на 20-26 лютого:
- 1 черга 14:00 — 17:00;
- 2 черга 15:00 — 18:00;
- 3 черга 17:00 — 20:00;
- 4 черга 18:00 — 21:00;
- 5 черга 19:00 — 22:00;
- 6 черга 07:00 — 10:00;
- 7 черга 08:00 — 11:00;
- 8 черга 09:00 — 12:00;
- 9 черга 10:00 — 13:00;
- 10 черга 11:00 — 14:00;
- 11 черга 12:00 — 15:00;
- 12 черга 13:00 — 16:00.
Ознайомитись з повним графіком погодинних відключень світла можна, перейшовши за посиланням.
Також можна відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.
Тернопільська область
У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 20 до 26лютого включно між трьома групами споживачів.
Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.
Львівська область
Ситуація з електропостачанням покращилася і у Львівській області. Однак у разі аварій можуть застосовуватися відключення світла 21 лютого.
У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.
Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.
Хмельницька область
Актуальну інформацію щодо відключень у Хмельницькій області можна подивитися у Telegram АТ Хмельницькобленерго.
Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.
Інші області – графік відключення світла
В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Миколаївобленерго, Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.