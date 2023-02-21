Февраль, 21 в 8:00

Значительная часть украинцев до сих пор вынуждена жить на временно оккупированных врагом территориях. Речь идет о части Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей, где оккупанты пытаются строить “русский мир”.

Хотя при этом россияне не в состоянии даже нормально обеспечить людей основными коммунальными услугами. Например, большая часть жителей за линией фронта продолжают получать именно украинский газ — от Нафтогаза.

Факты ICTV рассказывают, кому и как передавать показания счетчика и платить за газ, если вы проживаете на временно оккупированных территориях.

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Платить ли за газ в оккупации? Если да, то кому?

Платить надо. Но только при возможности: сейчас или уже после деоккупации. Но исключительно украинскому поставщику.

В Нафтогазе отмечают: большинству жителей за линией фронта газ до сих пор поставляет именно их Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины. Люди получают именно украинский газ, который доставляют по украинским трубам.

Оккупанты не имеют никакого отношения к предоставлению этих услуг, хотя они и могут утверждать обратное.

Если представители российских оккупационных администраций говорят, что за газ можно не платить или предлагают платить, но рублями и каким-то странным “своим” компаниям, старайтесь игнорировать такие “советы”. Если, конечно, это не будет представлять угрозу вашей жизни и здоровью. При этом расчеты рублями не будут считать коллаборационизмом.

Зато потребителям газа, проживающим на временно оккупированных территориях, в Нафтогазе советуют фиксировать показания своего счетчика и учитывать потребление, чтобы иметь возможность корректно рассчитаться за газ уже после деоккупации.

Если у вас есть возможность оплатить газ уже, это можно сделать:

в личном кабинете my.gas.ua;

с помощью чат-бота GASUA в Viber, Telegram или мессенджера Facebook;

через платежные системы Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;

через сайты банков и их мобильные приложения;

в отделениях банков или Укрпочты (если такая опция доступна в вашем регионе);

передав номер лицевого счета близкому человеку, проживающему на подконтрольной правительству территории.

При этом людям советуют сохранять квитанции оплаченных счетов, чтобы избежать возможных дополнительных вопросов об оплате в будущем.

Как передавать показания счетчика из оккупации?

Чтобы платить за реально потребленные объемы газа, стоит вовремя — с 1 по 5 число ежемесячно — передавать показания счетчика своему оператору газораспределительных сетей (гор- или облгазу). Это касается даже временно оккупированных территорий.

Сделать это можно одним из доступных для вас способов:

с помощью ящиков, расположенных по городу (для передачи показаний счетчиков газа);

лично обратиться в офис облгаза;

через контролеров, которые посещают домохозяйства клиентов;

через родственников/друзей, которые имеют доступ к чат-ботам или телефону облгаза.

Что делать жителям деоккупированных территорий?

После деоккупации потребители могут беспрепятственно актуализировать свои показания счетчика и состояние счетов. Но специально ходить в отделы обслуживания для этого не надо.

Если газовая инфраструктура к вашему дому не разрушена и газ продолжает поступать, просто продолжайте платить за него в обычном режиме, советуют в Нафтогазе. При отсутствии мобильной связи и интернета оплатить квитанции можно лично в отделениях банков или Укрпочты.

Если же газовые трубы к вашему домохозяйству разрушены, надо подать заявку облгазу на восстановление поставок газа. Кроме того, надо обратиться с просьбой осуществить перерасчеты за период, когда газ вам не доставляли в связи с повреждением сетей.

После повторного подключения газа счета можно оплачивать как обычно.

Если в вашем доме жили оккупанты

Значительно сложнее ситуация, если в вашем доме вместо вас некоторое время проживали оккупанты и, соответственно, пользовались газом, электричеством, водой и тому подобное.

Понятно, что эти ресурсы потребили не вы. Однако счетчики эти объемы все равно зафиксировали. А враг, конечно, денег на оплату квартплаты не оставлял, и теперь у вас может быть солидный долг за ресурсы, которые вы не использовали.

К сожалению, официального алгоритма действий в подобных случаях до сих пор нет. Однако специалисты отрасли рекомендуют обратиться:

к местным властям, сообщив о факте и сроках проживания оккупантов в доме;

в управление социальной защиты или в департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса военно-гражданской администрации, предоставив им все факты о хозяйствовании оккупантов в вашем доме;

в местный гор- или облгаз, предоставив показания счетчика до появления в вашем доме оккупантов и после деоккупации.

Если у вас есть справка внутренне перемещенного лица (подтверждающая, что вы временно не проживали по соответствующему адресу), это также поможет доказать тот факт, что вы не потребляли определенный объем газа и не должны за него платить.