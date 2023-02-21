Лютий, 21 в 8:00

Значна частина українців досі змушена жити на тимчасово окупованих ворогом територіях. Йдеться про частини Херсонської, Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей, де окупанти намагаються будувати “русскій мір”.

Водночас росіяни не в змозі навіть нормально забезпечити людей основними комунальними послугами. Наприклад, переважна частина мешканців за лінією фронту продовжують отримувати саме український газ – від Нафтогазу.

Факти ICTV розповідають, кому та як передавати показники лічильника та платити за газ, якщо ви проживаєте на тимчасово окупованих територіях.

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Чи платити за газ в окупації? Якщо так, то кому?

Платити треба. Але лише за можливості: зараз чи вже після деокупації. Але винятково українському постачальнику.

У Нафтогазі наголошують: більшості мешканців за лінією фронту газ досі постачає саме їхня Газопостачальна компанія Нафтогаз України. Люди отримують саме український газ, який доставляють українськими трубами.

Окупанти не мають жодного стосунку до надання цих послуг, хоч вони й можуть стверджувати протилежне.

Якщо представники російських окупаційних адміністрацій кажуть, що за газ можна не платити або пропонують платити, але рублями й якимось дивним “своїм” компаніям, намагайтеся ігнорувати такі “поради”. Якщо, звісно, це не становитиме загрози вашому життю та здоров’ю. При цьому розрахунки рублями не вважатимуть колабораціонізмом.

Натомість споживачам газу, що проживають на тимчасово окупованих територіях, у Нафтогазі радять фіксувати показники свого лічильника й обліковувати споживання, щоб мати змогу коректно розрахуватися за газ уже після деокупації.

Якщо ви маєте можливість сплатити за газ уже, це можна зробити:

в особистому кабінеті my.gas.ua;

за допомогою чат-боту GASUA у Viber, Telegram або месенджера Facebook;

через платіжні системи Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;

через сайти банків та їхні мобільні додатки;

у відділеннях банків чи Укрпошти (якщо така опція доступна у вашому регіоні);

передати номер особового рахунку близькій людині, що проживає на підконтрольній уряду території.

Людям радять зберігати квитанції сплачених рахунків, щоб уникнути можливих додаткових питань про оплату в майбутньому.

Як передавати показники лічильника з окупації?

Щоб платити за реально спожиті об’єми газу, варто вчасно – з 1 по 5 число щомісяця – передавати показання лічильника своєму оператору газорозподільних мереж (міськ- чи облгазу). Це стосується навіть тимчасово окупованих територій.

Зробити це можна одним з доступних для вас способів:

за допомогою скриньок, що розташовані по місту (для передання показників лічильників газу);

особисто звернутися до офісу облгазу;

через контролерів, які відвідують домогосподарства клієнтів;

через родичів/друзів, які мають доступ до чат-ботів або телефону облгазу.

Що робити мешканцям деокупованих територій?

Після деокупації споживачі можуть безперешкодно актуалізувати свої показники лічильника та стан рахунків. Але спеціально ходити у відділи обслуговування для цього не треба.

Якщо газова інфраструктура до вашого будинку не зруйнована і газ продовжує надходити, просто продовжуйте платити за нього у звичному режимі, радять у Нафтогазі. За відсутності мобільного зв’язку та інтернету оплатити квитанції можна особисто у відділеннях банків чи Укрпошти.

Якщо ж газові труби до вашого домогосподарства зруйновані, треба подати заявку облгазу на відновлення постачання газу. Крім того, треба звернутися з проханням здійснити перерахунки за період, коли газ вам не доставляли в зв’язку з пошкодженням мереж.

Після повторного підключення газу рахунки можна сплачувати як зазвичай.

Якщо у вашій оселі жили окупанти

Значно складніша ситуація, якщо в вашій оселі замість вас певний час проживали окупанти й, відповідно, користувалися газом, електрикою, водою тощо.

Зрозуміло, що ці ресурси спожили не ви. Проте лічильники ці обсяги все одно зафіксували. А ворог, звісно, грошей на оплату комірного не лишав, і тепер у вас може бути солідний борг за ресурси, які ви не використовували.

На жаль, офіційного алгоритму дій у подібних випадках досі немає. Проте фахівці галузі рекомендують звернутися:

до місцевої влади, повідомивши про факт і терміни проживання окупантів у будинку;

до управління соціального захисту чи до департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу військово-цивільної адміністрації, надавши їм усі факти про господарювання окупантів у вашій оселі;

до місцевого міськ- чи облгазу, надавши показники лічильника до появи в вашій оселі окупантів та після деокупації.

Якщо у вас є довідка внутрішньо переміщеної особи (котра підтверджує, що ви тимчасово не проживали за відповідною адресою), це також допоможе довести той факт, що ви не споживали певний обсяг газу й не маєте за нього платити.