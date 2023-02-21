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Факты / Україна / Общество

В Украине фиксируют рекордный уровень поддержки вступления в НАТО и ЕС — опрос

Валентина Чорна, редактор ленты
В Украине фиксируют рекордный уровень поддержки вступления в НАТО и ЕС — опрос
Фото: Getty Images

Одним из последствий полномасштабного вторжения РФ является рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю.

На сегодняшний день 87% поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 86% — в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

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Как отмечают социологи, украинцы видят победу не только в освобождении территорий и уничтожении врага на поле боя, но и в том, что с реальной евроатлантической интеграцией страна получит реальные гарантии безопасности.

— С лета, на фоне активной международной военной поддержки, украинцы демонстрируют рекордные показатели поддержки вступления Украины в НАТО, которые вплотную приблизились к поддержке вступления Украины в ЕС. Сегодня НАТО для украинцев – это гарантии военной безопасности. Европейский Союз – это ценности и экономическая безопасность, – говорится в результатах исследования.

Опрос был проведен 6-7 февраля 2023 года среди 1 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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