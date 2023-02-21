В Україні фіксують рекордний рівень підтримки вступу в НАТО та ЄС – опитування

Лютий, 21 в 12:37

Одним із наслідків повномасштабного вторгнення РФ стало зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію.

На сьогодні 87% підтримують вступ України в Європейський Союз, 86% – в НАТО.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг.

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Як зазначають соціологи, українці бачать перемогу не тільки у звільненні територій і знищенні ворога на полі бою, а і в тому, що з реальною євроатлантичною інтеграцією країна отримає реальні гарантії безпеки.

– З літа, на тлі активної міжнародної військової підтримки, українці демонструють рекордні показники підтримки вступу України до НАТО, які впритул наблизилися до підтримки вступу України до ЄС. Сьогодні НАТО для українців – це гарантії військової безпеки. Європейський Союз – це цінності й економічна безпека, – йдеться у результатах дослідження.

Опитування було проведене 6-7 лютого 2023 року серед 1 тис. респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.