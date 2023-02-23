Из российского плена освободили более 1,8 тыс. человек с начала полномасштабной войны

Февраль, 23 в 18:05

С начала полномасштабного российского вторжения из вражеского плена удалось освободить 1 863 человека.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Он напомнил, что первое с начала полномасштабного российского вторжения освобождение украинских защитников произошло уже 17 марта 2022 года.

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— В общей сложности из вражеского плена удалось освободить 1 863 человека, — сказал Дехтяренко.

Представитель государственного органа спецназначения также добавил, что при СБУ функционирует Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных.

Он занимается комплексом задач: от учета пленных до непосредственной реализации мер по их освобождению, в частности, путем обмена.

В результате последнего обмена пленными, который состоялся 4 февраля, из плена удалось освободить 87 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 8 бойцов теробороны (среди которых одна женщина), 7 нацгвардейцев, 6 представителей Национальной полиции, 5 пограничников, двух военных моряков, одного представителя ГСЧС.

Источник: Военное телевидение Украины