З російського полону визволили понад 1,8 тис. осіб з початку повномасштабної війни

Лютий, 23 в 18:05

Від початку повномасштабного російського вторгнення з ворожого полону вдалося визволити 1 863 особи.

Про це під час брифінгу повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Він нагадав, що перше з початку повномасштабного російського вторгнення звільнення українських оборонців відбулося вже 17 березня 2022 року.

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— Загалом з ворожого полону вдалося визволити 1 863 особи, – сказав Дехтяренко.·

Речник державного органу спецпризначення також додав, що при СБУ функціонує Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених.

Він займається комплексом завдань: від обліку полонених до безпосередньої реалізації заходів з їх звільнення, зокрема, шляхом обміну.

В результаті останнього обміну полоненими, який відбувся 4 лютого, з полону вдалося визволити 87 військовослужбовців Збройних сил України, 8 бійців тероборони (серед яких одна жінка), 7 нацгвардійців, 6 представників Національної поліції, 5 прикордонників, двох військових моряків, одного представник ДСНС.

Джерело: Військове телебачення України