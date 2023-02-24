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Факты / Україна / Общество

Государство не может быть мощным без вас: Зеленский обратился к украинцам, которые сейчас за границей

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые вынужденно выехали за границу из-за войны.

Он призвал граждан всегда помнить свою национальность и возвращаться в Украину после победы.

— Наше государство не может быть мощным без вас, уважаемые украинцы. При всей любви к государствам, которые дали вам убежище, помните, что вы украинцы! Не румыны, не поляки, не немцы. Я бы очень хотел, чтобы вы вернулись. Мы ждем возвращения к нормальной жизни, после победы возвращайтесь, потому что нужно отстраивать наше прекрасное государство. Потому что оно для людей. Для тех, кто сейчас здесь, кто защищает государство. И для тех, кто выехал временно. Украинцы — вы навсегда, это точно, — сказал президент во время пресс-конференции для СМИ 24 февраля.

Также Зеленский считает, что Владимир Путин может устроить вторжение в еще одну страну, чтобы получить “победу”, которой ему не удается достичь в Украине.

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Он добавил, что для РФ желательно, чтобы это были государства, которые в советское время были под влиянием Москвы и где есть определенные конфликты и сепаратные институты.

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