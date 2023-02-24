Февраль, 24 в 19:44

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения России заявил, что ему безразлично будущее Москвы после ее поражения в этой войне.

– Много стран действительно начали говорить о том, а что будет (с Россией, – Ред.) после поражения. Я считаю, что информационно – это в пользу Украины. Важно, что такова вера государств, вера лидеров, а значит – обществ, потому что они всегда опираются на атмосферу в обществе, в своем государстве, – заявил Зеленский.

По его словам, такие слова являются сигналом для Украины, что большинство государств Европы, по меньшей мере, верят в победу Украинского государства и в поражение Москвы.

– И главный вопрос тогда, что будет с Россией. Честно, мне все равно. Честно. Я считаю, что у них есть свое государство, и они должны думать о своем государстве. Если бы они думали о своем государстве, не было бы войны, – резюмировал украинский президент.