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Факты / Україна

Зеленский о будущем РФ после поражения: мне все равно, пусть они сами об этом думают

Анастасия Гевко, редактор ленты
Зеленский о будущем РФ после поражения: мне все равно, пусть они сами об этом думают
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения России заявил, что ему безразлично будущее Москвы после ее поражения в этой войне. 

– Много стран действительно начали говорить о том, а что будет (с Россией, – Ред.) после поражения. Я считаю, что информационно – это в пользу Украины. Важно, что такова вера государств, вера лидеров, а значит – обществ, потому что они всегда опираются на атмосферу в обществе, в своем государстве, – заявил Зеленский. 

По его словам, такие слова являются сигналом для Украины, что большинство государств Европы, по меньшей мере, верят в победу Украинского государства и в поражение Москвы. 

– И главный вопрос тогда, что будет с Россией. Честно, мне все равно. Честно. Я считаю, что у них есть свое государство, и они должны думать о своем государстве. Если бы они думали о своем государстве, не было бы войны, – резюмировал украинский президент.

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