Лютий, 24 в 20:06

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, які вимушено виїхали за кордон через війну.

Він закликав громадян завжди пам’ятати свою національність та повертатися до України після перемоги.

– Наша держава не може бути потужною без вас, шановні українці. При всій любові до держав, які дали вам прихисток, пам’ятайте, що ви українці! Не румуни, не поляки, не німці. Я б дуже хотів, щоб ви повернулись. Ми чекаємо на повернення до нормального життя, після перемоги повертайтесь, тому що потрібно відновлювати нашу прекрасну державу. Бо вона для людей. Для тих, хто зараз тут, хто боронить державу, захищає її. І для тих, хто виїхав тимчасово. Українці – ви назавжди, це точно, – сказав президент під час пресконференції для ЗМІ 24 лютого.

Також Зеленський вважає, що Володимир Путін може влаштувати вторгнення в ще одну країну, щоб отримати “перемогу”, якої йому не вдається досягнути в Україні.

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Він додав, що для РФ бажано, щоб це були держави, які за радянських часів були під впливом Москви і де є певні конфлікти та сепаратні інституції.