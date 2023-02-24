Повестки онкобольным, 30 тыс. забронированных могил и лагеря для украденных детей: как живет Крым после 24 февраля

Февраль, 24 в 7:20

Полномасштабное вторжение России, как ни странно, повлияло и на Крым, оккупированный уже почти девять лет. Именно после 24 февраля оккупационные власти написали новые статьи, по которым якобы можно наказывать людей, создали новое СИЗО для похищенных из Херсонщины и Запорожья украинцев, а теперь готовят кладбища и больницы для тех, кого отправляют на преступную войну.

Как прожил последний год полуостров? Факты ICTV расспросили главу правления Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник, представительницу президента Украины в Крыму Тамилу Ташеву, главу Крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева, главу Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана.

Псевдосуд в Крыму считает Стефанию

песней боевых националистов

С 24 февраля Россия настрочила новые статьи для репрессий: и административных, и уголовных. Они появились 4 марта. Их используют, чтобы преследовать и крымских татар, и украинцев. За нарушение “административки” правозащитники насчитали уже 200 дел.

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— Например, за слоган Слава Украине или Героям Слава может быть штраф 50 тыс. рублей. Мы реально находили такие дела, где мужчину наказали за это. Далее это песни, начиная от Червоной калины, которую мы уже все знаем. Кроме того, песня Стефания, которая является победной на Евровидении, весь мир ее признал песней года. Вместо этого нашлись “судьи”, которые признали ее песней боевых украинских националистов. Об этом говорится в решении так называемого суда, — рассказала глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Есть и уголовная статья за фейки против российской армии, которой также не было раньше. Также запрещается разглашение реального количества призванных, мобилизованных, погибших, пленных — это все запрещается, за это также преследуют.

Не прекращаются аресты и по “старым” статьям. Волонтерам чаще всего фабрикуют “акт международного терроризма”, а для крымских татар типичное нарушение по “закону” о незаконных вооруженных формированиях, за якобы участие в крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана, но теперь за всем этим оккупационные власти видят СБУ.

— Они начали говорить, что ячейки Хизб ут-Тахрир управляются Службой безопасности Украины, то есть впервые появились такие ссылки, что все эти ячейки связаны со спецслужбой Украины и являются опасными для Российской Федерации, — рассказал Эскендер Бариев.

Крым превратили в тюрьму

Кроме постоянных репрессий против местных жителей, оккупационная власть вместе с ФСБ создала новое СИЗО для тех проукраинских жителей, которых вывезли с новооккупированных территорий — с Херсонщины или Запорожья. Это СИЗО №2 в Симферополе. Туда свозят волонтеров, активистов, участников АТО.

— Там уже более 100 человек. Я боюсь, что за последнее время еще больше их стало, потому что Россия все равно продолжает свозить людей. Его открыли ФСБшники, они полностью курируют это СИЗО. Это такой застенок, где людей держат даже без всякого формального оформления, — рассказал Скрипник.

Правозащитники рассказывают, что условия там худшие.

— Там нет теплой воды, их возят в баню раз в две недели, и они вынуждены купаться в одежде, потому что им дают на всех 15 минут. Там постоянно пытки, — утверждает Эскендер Бариев.

Также именно в Крым везут детей с новооккупированных территорий.

— Оккупанты насильно вывозят детей с новооккупированных территорий в Крым, как детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, так и детей, у которых есть родители. 1 939 детей из Херсонской области были перевезены в Евпаторию, — рассказал Эскендер Бариев.

Всего же согласно последнему отчету Йельской лаборатории гуманитарных исследований, пишет СNN, более 6 тыс. детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет в течение года полномасштабного вторжения вывезла Россия.

Это масштабные процессы по переселению, перевоспитанию, и даже принудительному усыновлению украинских детей. Постепенно украинская власть пытается их возвращать.

Под мобилизованных в Крыму

готовят кладбища и госпитали

Дважды в год в оккупированном Крыму призывают по 6 тыс. срочников. Сразу после 24 февраля крымцы, которые не желали стать пушечным мясом на стороне России, стали обращаться к правозащитникам за советами, как избежать призыва, потому что понимали, что их не пожалеют.

— Тогда еще было немножко проще, что можно было физически уехать, тогда еще не было ограничений. Это единственное, что надо было принять такое непростое решение, оставить все и уехать просто в неизвестность. Многие мужчины так и сделали. Те, кто не могли покинуть Крым, меняли телефоны, место жительства, жили у друзей, чтобы их не нашли. Это касалось призыва, который был весной, — рассказала Ольга Скрипник.

Но и так называемая частичная мобилизация, которую объявил Путин, полуостров не обошла. Она проходила несколько дней, но была масштабной. Уже на следующий день после того, как Путин о ней объявил, в Керчи было шесть автобусов, которые зафиксировали правозащитники.

— Это уже мобилизованные. И их быстренько отправляли в Российскую Федерацию на обучение. Затем так называемые облавы, которые были в нескольких селах, это то, что мы могли зафиксировать. Это были также поселки, где проживали крымские татары, то есть такие компактные места их проживания. Я не могу сказать, что вся эта мобилизация была направлена именно на крымских татар, потому что мы фиксировали, что и люди разных национальностей подпадали под эту мобилизацию. Но было несколько сел, где действительно в основном проживали крымские татары, — отметил Скрипник.

Крымские татары под прицелом мобилизации как раз потому, что они — наиболее проукраинские. Мобилизация является одной из причин, почему тысячи молодых семей крымских татар выезжают с территории полуострова.

— В определенной степени из-за того, что крымские татары не лояльны. Российская Федерация понимает, что крымские татары — наиболее проукраинская сила, которая будет встречать Вооруженные силы Украины, поэтому они пытаются их пересажать, мобилизовать незаконным способом, отправить на войну, чтобы они там погибли, — считает представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Были случаи, когда люди шли в медицинские комиссии, чтобы подтвердить свою непригодность, но их там сразу забирали и отправляли на военные учения.

— Мы зафиксировали, что повестку получил человек на инвалидной коляске, с очень тяжелой формой онкозаболевания и так далее, — утверждает правозащитница.

Сейчас ожидают новую волну мобилизации. Судя по документам, которые публиковали оккупационные власти, в бюджет заложили по меньшей мере дополнительно 100 тыс. мест в больницах для тех, кто будет ранен в войне, а еще 30 тыс. мест — на кладбищах.

— Исходя из этого можно только представить, о каких масштабах идет речь. Кроме того, что это крымчане, туда же могут свозить еще других с направления, например, Запорожского, поэтому не исключено, что мы увидим еще больше и больше могил. Среди убитых крымчан, которые воевали на стороне Российской Федерации, мы идентифицировали (это не означает окончательную цифру, это только те, которых смогли идентифицировать по документам) 202 человека, погибших уже в рамках полномасштабной войны, еще как минимум несколько десятков в плену. Но опять же, точных цифр никто не назовет, потому что не все тела возвращали в Крым, — рассказывает Скрипник.

Меры становятся все более жесткими. Россия раздала указания местным оккупационным администрациям, чтобы не разглашать данные о погибших. В сентябре оккупационные власти запретили мужчинам выезд с полуострова без разрешения военкоматов.

Крымскотатарский ресурсный центр и другие правозащитники распространяют информацию о проекте Хочу жить, по которому можно сдаться в плен или же избежать мобилизации. Также они распространяют имена и фамилии тех, кто раздает повестки на полуострове и входит в мобилизационные комиссии, чтобы этих людей остерегались.

Силы сопротивления проснулись

Несмотря на репрессии, силы сопротивления, которые были в Крыму, сейчас развернули активную деятельность. Особенно это стало ощутимо после достижений украинской армии на Херсонщине, а также с каждым ударом по военным базам в Крыму.

— Была сеть людей, которая поддерживает Украину, ждет Украину, и продолжает не признавать Россию. Эти крымчане никуда не делись, они остаются на своих местах. Они активно помогают нашим Силам обороны, сообщая о местах расположения боевых подразделений врага, передвижения, деятельности оккупационных администраций, — рассказывает Сергей Кузан из Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Граффити, поджоги, обливание краской памятника Ленину, различные диверсии на военных объектах — все это дело рук сил сопротивления.

— Мы видим усиление проукраинского движения на территории полуострова, не только крымских татар, но и украинцев, граждан Украины разных национальностей. Все движение сопротивления, которое существовало до 2022 года, было на правозащитной тематике, кого-то задерживают, в поддержку человека выходят. Сейчас людей задерживают за лозунги Слава Украине, за наклейки Нет — войне, за украинские песни на свадьбах, в школах или аудиториях студенческих. Конечно, это не массовые собрания, но надо понимать реалии Крыма. Это тысячи военных и тысячи ФСБ, Центра противодействия экстремизму, Росгвардии и так далее, — говорит Тамила Ташева.

Поэтому и оккупанты напряглись. С каждым нашим ударом по территории полуострова там активнее готовятся обороняться.