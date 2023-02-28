30 заданий за 60 минут: УЦОКО обнародовал демонстрационный тест НМТ по украинскому языку
Абитуриенты 2023 года уже могут пройти демонстрационный тест НМТ по украинскому языку. Его обнародовали в Украинском центре оценивания качества образования.
За 60 минут необходимо выполнить 30 заданий демонстрационного теста.
В УЦОКО обещают до мая разместить тренировочные материалы по всем учебным предметам.
Сейчас вид теста по украинскому языку отличается от того, который будет на реальном НМТ. Однако по структуре, типам заданий и продолжительности выполнения он аналогичен вступительному.
Участники НМТ смогут самостоятельно определять последовательность выполнения заданий как во время тренировочного, так и во время вступительного теста.
В тренировочном варианте можно возвращаться к тому или иному заданию и менять вариант ответа. После завершения работы абитуриенты сразу получат результат тестирования.
В УЦОКО предупредили о возможных задержках в работе из-за того, что много потенциальных участников одновременно используют тестировщик.
— На реальном тестировании такого не будет, ведь количество одновременных пользователей организаторы будут ограничивать. Если вы не смогли открыть тестировщик, попробуйте воспользоваться другим браузером, а также проверьте настройки систем безопасности на вашем компьютере/планшете/телефоне, — заверили педагоги.
Отметим, что демонстрационный вариант теста по украинскому языку можно загрузить на свое устройство, выполнить задание и сверить свои ответы с правильными.