Лютий, 28 в 15:01

Вступники 2023 року вже можуть пройти демонстраційний тест НМТ з української мови. Його оприлюднили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

За 60 хвилин необхідно виконати 30 завдань демонстраційного тесту.

В УЦОЯО обіцяють до травня розмістити тренувальні матеріалі з усіх навчальних предметів.

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Наразі вигляд тесту з української мови відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Однак за структурою, типами завдань і тривалістю виконання він аналогічний до вступного.

Учасники НМТ зможуть самостійно визначати послідовність виконання завдань як під час тренувального, так і під час вступного тесту.

У тренувальному варіанті можна повертатися до того чи іншого завдання та змінювати варіант відповіді. Після завершення роботи вступники одразу отримають результат тестування.

В УЦОЯО попередили про можливі затримки у роботі через те, що багато потенційних учасників одночасно використовують тестувальник.

– На реальному тестуванні такого не буде, адже кількість одночасних користувачів організатори будуть обмежувати. Якщо ви не змогли відкрити тестувальник, спробуйте скористатися іншим браузером, а також перевірте налаштування систем безпеки на вашому комп’ютері/планшеті/ телефоні, – запевнили освітяни.

Зазначимо, що демонстраційний варіант тесту з української мови можна завантажити на свій пристрій, виконати завдання і звірити свої відповіді з правильними.