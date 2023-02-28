Россия депортировала более 16 тыс. украинских детей: Костин сообщил, сколько удалось вернуть

Февраль, 28 в 16:04

Россия депортировала более 16 тыс. украинских детей, 307 из них удалось вернуть.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин. Он подчеркнул, чтобы сделать больше — необходима помощь международного сообщества.

Во время встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович Костин заявил, что террор против гражданского населения Украины является преднамеренной стратегией РФ.

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Она включает в себя неизбирательные обстрелы, пытки, сексуальное насилие и фильтрационные лагеря на оккупированных территориях.

— Одним из самых вопиющих преступлений является принудительная депортация украинских детей в Россию и Беларусь. В мае 2022 года Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для детей из Донбасса, Запорожья и Херсона, — сказал генпрокурор.

Также Костин отметил, что постоянно нарушаются права человека в оккупированном Крыму. Проводятся незаконные обыски и “суды”, особенно страдает коренной народ — крымские татары.

— Должны остановить Россию и привлечь к ответственности за эти вопиющие нарушения прав человека, — подчеркнул генпрокурор.